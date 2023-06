Christina Schwochow, Regisseur: Die Organisation LeaveNoOneBehind hat diesen Brief initiiert und sich dann an Künstler und Künstlerinnen gewandt. Beispielsweise an Herbert Grönemeyer oder Klaas Heufer-Umlauf, die dafür bekannt sind, dass sie sich immer wieder in Debatten einmischen. Das geht dann relativ schnell, man kennt sich untereinander, der Brief wird weitergeleitet und man ermuntert andere zu unterzeichnen. So kommt in kurzer Zeit eine recht beachtliche Liste zustande, weil viele von uns besorgt sind, was in der Migrationspolitik der Bundesregierung gerade zu passieren droht.