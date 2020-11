Orte der Kreativität Wo Kunst entsteht – so einzigartig sind Ateliers

Von der kleinen Dunkelkammer bis zum großen Malsaal der Theatermalerei: So unterschiedlich wie Kunstwerke sein können, so verschieden sind auch ihre Entstehungsorte. Und während sich viele Kunstschaffende allein in ihr Atelier zurückziehen, arbeiten vor allem Studierende an Kunsthochschulen in gemeinsamen Räumlichkeiten, soweit es in Zeiten der Corona-Pandemie möglich ist. Einblicke in Orte der Kreativität: An der Hochschule für Bildende Künste Dresden, in einer alten Nudelfabrik in Zeitz und mit den Arbeiten der Weimarer Fotografin Sibylle Mania.