"Letzte Generation" "Bilderstürmer": Attacken auf Kunstwerke sind in der Geschichte nichts Neues

Hauptinhalt

Die Klimaproteste der "Letzten Generation" sorgen aktuell für viel Aufmerksamkeit. Als sich Mitglieder der Gruppe im August am Rahmen der Sixtinischen Madonna in Dresden festgeklebten, entfachten sie hitzige Debatten über die Form des Protestes. Viele reagierten entsetzt und fragen sich seitdem: Heiligt der Zweck die Mittel? Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch, dass Attacken auf Kunstwerke eine lange

Geschichte haben, auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wenn Kunst nicht mehr "ins Bild" passte, wurden die "Bilderstürmer" der Reformation in Wittenberg ebenso übergriffig wie 2022 jene Aktivisten im Leipziger Völkerkundemuseum, die eine Stele zerstörten.