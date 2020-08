"Dreamstage": Virtueller Konzertsaal von Mitbegründer Jan Vogler erklärt

Jan Vogler: Dreamstage kombiniert moderne Technik, sehr hohe Qualität und leichte Handhabung. Vor allem der Ticketerwerb funktioniert über ein verspieltes Design. Es war mir wichtig, dass das keine kalte Website wird, sondern ein Ort, an dem man das Gefühl hat, man geht in einen virtuellen Konzertsaal . Das darf ein bisschen Spaß machen. Insofern gibt es bei Dreamstage auch ein bisschen Augenzwinkern. Wir wollen den Menschen zeigen, dass der virtuelle Raum Spaß machen und Wärme ausstrahlen kann.

Für Künstler bietet Dreamstage die Möglichkeit, überhaupt aufzutreten. Das ist nicht immer ganz leicht, denn der Künstler muss seine Fans ansprechen und sie darüber informieren, dass das Konzert stattfindet. Das kann die Streaming-Plattform nicht alleine. Aber viele selbständige Musiker sind es gewohnt, aktiv an ihr Publikum heranzutreten. Da in diesem Jahr so wenig Musik stattfindet – in New York sind alle großen Kulturinstitutionen geschlossen: die Carnegie Hall, das Lincoln Center, der Broadway –, haben viele Musiker gar keine berufliche Perspektive. Dreamstage kann helfen, damit Künstler für ihr Publikum live spielen können. Sie können sowohl dem Publikum zeigen, dass die Musik weiterlebt, als auch selbst aktiv bleiben und ihren Lebensunterhalt verdienen.