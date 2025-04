Bildrechte: WDR/Annika Fußwinkel

02. April 2025, 04:00 Uhr

Die ARD Audiothek bietet eine riesige Auswahl an Podcasts, Reportagen und Hörbüchern – kostenlos per App verfügbar. Damit Sie den Überblick behalten, stellen wir Ihnen regelmäßig Highlights zum Streamen vor. Dieses Mal empfehlen wir den Literatur-Talk von Mona Ameziane und Christine Westermann. In gleich zwei True-Crime-Fällen geht es um illegales Streaming und einen DDR-Sportmediziner beim Red-Bull-Konzern. Victor Klemperers Tagebücher und ein Roman von Uwe Timm halten die Verbrechen der Nazis fest. Unsere Tipps für April 2025 im Überblick: