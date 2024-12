Es geht in diesem rund einstündigen Hörspiel um Mobbing, gestresste Eltern, den Schulalltag, aber auch um die Fantasie: Seit dem Umzug in eine neue Stadt ist Moritz ziemlich unglücklich. Mama tobt und wütet, weil der neue Chef ihr das Leben schwermacht, und in der Schule wird Moritz von seinen Mitschülern aufgezogen. Doch eines nassen Regentages lernt er den Nachbarn Leopold Röslein kennen, der ihn spontan zu einem Picknick im Treppenhaus einlädt. Der ältere Herr hat allerlei Geschichten auf Lager und geht mit Moritz bald auf Entdeckungsreisen, die es in sich haben – von Parktigern über sprechende Elefanten bis hin zu handfester Magie hat Herr Röslein lauter Überraschungen im Gepäck.

"Herr Röslein" ist eine liebevoll erzählte Geschichte, die Kinder zunächst in ihrem Alltag abholt und dann in eine fantasievolle Welt entführt. Mit Jürgen Thormann in der Hauptrolle ist ein prominenter Sprecher und Schauspieler mit von der Partie, den man vor allem als die deutsche Stimme von Michael Caine kennt – so fühlt man sich beim Hören von Beginn an wohl, auch als mithörende Eltern. Und wenn es gefallen hat, hat die Audiothek mit "Herr Röslein kommt zurück – Ein neuer Fall" auch eine Fortsetzung parat.