Stefan Rosinski, der Geschäftsführer der Theater, Opern und Orchester Halle GmbH (TOOH), bleibt vorerst im Amt. Nach MDR-Informationen hat das der Aufsichtsrat der TOOH am Freitag in seiner Sitzung entschieden. In einem Monat wolle man dann weiter sehen, so der Aufsichtsrat. Der Geschäftsführer, Opernintendant Florian Lutz und Schauspielchef Matthias Brenner sollen zudem künftig professionell zusammenarbeiten.