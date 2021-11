Der Advent ist da! Höchste Zeit, nach Geschenken zu suchen. Und – wann immer möglich – mal einen Gang herunterzuschalten. Allerdings ist der Advent für viele Menschen ja eine besonders stressige Zeit. Ab 1. Dezember helfen wir gerne, die Advents-Tage etwas besinnlicher werden zu lassen – mit täglich einer winterlich-weihnachtlichen Empfehlung in unserer MDR KULTUR-App .

Von Geschenkideen über Tipps für kulturelle Aktivitäten trotz Corona bis zu Empfehlungen für Bücher oder winterliche Hörspiele haben wir für jeden Tag bis Weihnachten eine ganz besondere Inspiration für Sie vorbereitet. Die Empfehlungen finden Sie ab Mittwoch an dieser Stelle – eine täglich wachsende Liste. Oder Sie schauen einfach direkt in unsere App – das lohnt sich übrigens nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über.