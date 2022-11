Schlösser, Museen, Natur Entspannt durch den Advent: Acht Tipps für Ausflüge in Thüringen

Die Adventszeit ist oft hektisch. Wer dem Stress entfliehen will, hat in Thüringen viele Optionen: Bei einer Winterwanderung die Stille des Thüringer Walds genießen, am Rande des Erfurter Weihnachtsmarkts im Felsenkeller Weihnachtsgedichten lauschen oder mit der Familie in den Saalfelder Feengrotten den Advent unter Tage genießen. Hier sind acht Tipps, wo sich in Thüringen eine entspannte Adventsstimmung abseits vom vorweihnachtlichen Trubel erleben lässt.