Das Paul Gustavus Haus ist ein mit viel ehrenamtlichem Engagement betriebenes soziokulturelles Zentrum, ein Gründerzeitbau mitten in der Altstadt von Altenburg. Seit drei Tagen ist das Haus aber auch eine Weihnachtswerkstatt. Jeden Tag entführen zwei Wichtel, Holter und Papinella, dort hinter ein anderes "Türchen".

Hinter jedem "Türchen": Mit Liebe improvisierte Sketche

Überraschung! Bildrechte: Paul Gustavus Haus / Thomas Trummer "Pauls fulminanter Adventskalender", so heißt die Aktion, die sich Anna Fricke ausgedacht hat. Vor ein paar Wochen rief die Theaterpädagogin die Altenburger auf, ihr Wunschzettel zu schicken. Die Einsendungen trugen die Wichtel aufgezeichnet von einer Kamera vor, so Fricke, um dann zu überlegen, wie der jeweilige Wunsch zu erfüllen ist. In der Adventszeit wird nun täglich ein Video via Facebook und im Lokalsender Altenburg TV veröffentlicht, immer ab 18 Uhr.

"Pauls fulminanter Adventskalender" offenbart Wünsche von Altenburgern

Auf alle Fälle geöffnet, bis 24. Dezember. Bildrechte: Thorsten Dara Die Wünsche, die die Weihnachtswichtel zu erfüllen versuchen, sind ganz unterschiedlich: Eine Familienkarte für den Zoo ist darunter. Ein Bier-Pong-Set. Oder auch auch eine neue Tonie-Figur. Aber auch Wünsche ganz anderer Art, wie Schauspieler Thorsten Dara vom Theater Altenburg Gera erzählt, der den Wichtel Holter mimt:



"Sehr viele wünschen sich ein unkomplizierteres menschliches Miteinander, statt materieller Dinge, anders als man kurz vor Weihnachten vielleicht annehmen würde. Es geht um eine größere menschliche Nähe, um Werte und Wärme. Das habe ich sehr genossen. Ich denke, das ist ja auch der eigentliche Sinn von Weihnachten, bevor der irgendwann unterging."

Viele haben sich ein menschlicheres Miteinander gewünscht, keine materiellen Dinge. Thorsten Dara, Schauspieler und Wichtel Holter

Es sind kurzweilige, heitere, mit viel Liebe improvisierte Sketche, die das Adventskalender-Team jeden Tag veröffentlicht. Die Macherinnen und Machern wollen ein bisschen Zerstreuung bieten in dieser seltsamen Zeit, in der man nicht so recht weiß, wie es weitergeht. Ob sich bald wieder ein Lockdown übers gesamte Land legt. Oder nicht.

Trotz Corona: Auf jeden Fall täglich geöffnet bis 24. Dezember