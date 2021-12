"Albin, wer?" fragen sich heute immer noch die meisten Magdeburgerinnen und Magdeburger, wenn man vom Architekten Albin Müller spricht. Erwähnt man das Pferdetor oder den Aussichtsturm an der Stadthalle im Rotehornpark, dann wissen die Leute durchaus, wovon man spricht. Norbert Pohlmann vom Forum Gestaltung erinnert sich, dass, obwohl sich Alwin Camillo Müller sogar einen Künstlernamen gegeben hat, der sich nicht so richtig ins städtische Gedächtnis einbrennen konnte. Dabei hat der Autodidakt aus dem Sächsischen gerade für Magdeburg durchaus Zukunftsweisendes geschaffen:

Doch dem hat das Forum Gestaltung seit Jahren erfolgreich entgegengearbeitet: Es gab Ausstellungen, Vorträge, es ist eine umfangreiche Autobiografie mit vielen Fotos und Dokumenten entstanden und alles mit verblüffenden Erkenntnissen: Denn Albin Müller, der nur sechs Jahre an der Kunst- und Gewerbeschule gelehrt hat, hat nicht nur einige Wohnhäuser kreiert, die heute noch im Stadtbild zu finden sind, sondern er war – 20 Jahre später – auch der architektonische Kopf der Deutschen Theaterausstellung 1927. Ein extravagantes Event, mit weltweiter Anerkennung. In nur einem Jahr schuf Albin Müller dafür nicht nur das erwähnte Pferdetor und den Turm, sondern neben weiteren Ausstellungshallen und Lichtstelen auch den sogenannten Ehrenhof, von dem heute nichts mehr übrig ist.

Die zeitgenössische Architekturkritik habe damals von einem gelungenen Marktplatz gesprochen, so Pohlmann: "Magdeburg schickte sich an 1927 ein fast neues Stadtzentrum zu bauen. Wenn man sich heute diesen Ehrenhof anschaut, auf Fotografien, wenn er bevölkert ist, dann hat man den Eindruck von einem bürgerlichen Engagement vor Ort für Kunst, für Kultur, für Theater."

Ja, in den zwanziger Jahren war Magdeburg in Sachen Kultur und Architektur noch ganz vorne an, nicht nur mit Bruno Taut, der die Häuser bunt anmalen ließ, sondern eben auch mit Albin Müller und seinen kreativen Ausstellungsbauten. 1904 errang Müller übrigens einen Grand Prix bei der Weltausstellung in St. Louis. All das spricht von Visionen, die mittlerweile auch seitens der Stadt entdeckt wurden. Teilweise zumindest sagt Pohlmann: