Fenster bekritzeln ausdrücklich erwünscht! Bildrechte: Lindenau-Museum/Nora Frohmann

Die neue Kinderkunstwerkstatt soll nicht nur Familien mit ihren Kleinkindern anlocken. Kunstvermittlerin Forster hofft auch auf Zuspruch bei den Kindereinrichtungen in der Stadt. "Wir wollen natürlich auch die Kindergärten der Stadt einladen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Möglichkeiten, die wir hier haben, in einem Kindergarten nicht so vorhanden sind. Und das ist also glaube ich, was ganz Spannendes, wenn die sich auf den Weg machen und bei uns mal das Atelier nutzen."



Ab 3. Oktober hat das Studio Bambini in der Altenburger Innenstadt regelmäßig geöffnet ­ dann können Eltern mit ihren Kindern immer von Montag bis Mittwoch und an Freitagen im Studio vorbeischauen.