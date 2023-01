Mit Medien könne man seine Umwelt verändern, man könne Ideen gestalten und sich vor allem mit seiner Umwelt kritisch auseinandersetzen, sagt Forster und hebt hervor, dass das Studio Digital genau so ein Ort werden solle. Es sollen sich viele Verbindungen ergeben. Forster beschreibt: "Wir wollen Kunst, Kultur, Medien miteinander verknüpfen. Und wir wollen die Öffentlichkeit mit dem was hier entsteht, und mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in Austausch treten lassen."

Lange Tradition der Vermittlung von Kunst

Schon seit Gründung vor 175 Jahren nimmt die Kunstvermittlung am Lindenau-Museum viel Raum ein, ein Zeichenstudio und eine Keramikwerkstatt etwa sind in Altenburg zur geliebten Tradition geworden.

Als der Bund dann Ende 2020 großzügige Fördermittel bereitstellte, um den Bereich kulturelle Vermittlung auszubauen, nutzte Direktor Roland Krischke die Gelegenheit. Er hat bereits eine Holzwerkstatt eröffnet, "Studio Leonardo" genannt. Und eine Kunstwerkstatt für Kinder ab zwei Jahre, das "Studio Bambini". Auch das "Studio Bambini" gibt es im Lindenau-Museum, hier können Kinder ab zwei Jahren auch mit traditionellen Mitteln Kunst gestalten. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler

Wichtig ist Krischke bei allen Projekten, dass sie mit dem klassischen Museum zusammenarbeiten, und so einen unkomplizierten Zugang zur Spitzenkunst schaffen. Er hebt hervor: "Wir wollen ganz besondere Wege gehen, die über eine rein abstrakte Wissenschaft hinausgehen. Die immer die Anwendung mitdenken und auch spielerische Elemente beinhalten. So dass es am Ende eben nicht nur für die 'Happy few' Wissenschaftler in aller Welt, sondern eigentlich für uns alle Spaß macht, mit Kunst zu arbeiten."

Studio Digital erweckt antike Skulpturen zum Leben

"Hier haben wir zum Beispiel unseren Herakles", erläutert Mitarbeiterin Julia Erhardt und gibt zu Krischkes Erläuterungen direkt ein praktisches Beispiel. Sie projiziert per Tablet die 3D-Visualisierung einer antiken Skulptur auf eine Leinwand. "Den haben die Kollegen von der Abteilung Digitalisierung für uns digitalisiert. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, uns dieses Objekt ringsum anzuschauen, und am Ende auch zu bemalen. Und das ist das Schöne, weil die Antke früher gar nicht weiß war, wie man es bei uns in der Ausstellung sieht. Sie war vielmehr farbenfroh und bunt."

So kommt mit dem Spaß dann hoffentlich auch der Lerneffekt – und das, so der Wunsch, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Auch Erwachsene sind im Studio Digital willkommen, können sich etwa im Fotostudio austoben, Podcasts produzieren oder – bald auch – am 3D-Drucker die eigenen Ideen Realität werden lassen.