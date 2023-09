Ein Mausoleum am äußersten Rand von Halle steht exemplarisch dafür, wie schwer sich Deutschland mit dem Erbe der Sinti und Roma tut. Eine Initiative will schon länger die Sanierung erreichen und so in Osendorf auch einen Ort zum Gedenken an den Völkermord in der Nazizeit schaffen. Die letzte Ruhestätte des Pferdehändlers Josef Weinlich, einst bekannt unter seinem Sinto-Namen Nauni, ist in einem schlechten Zustand. Nauni ließ sie noch zu seinen Lebzeiten errichten, 1915 wurde er dort bestattet. Heute ist der Bau einsturzgefährdet, obwohl das einzige Sinti-Mausoleum im Raum Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen seit 1998 unter Denkmalschutz steht.

Die letzte Ruhestätte des Pferdehändlers Josef Weinlich in Osendorf ist in einem schlechten Zustand. Bildrechte: Peter Meinhart