Havelberg ist eine malerische Stadt, die besonders für ihre historische Altstadt und den beeindruckenden Havelberger Dom bekannt ist. Der Dom St. Marien, ein Meisterwerk der Backsteingotik, dominiert das Stadtbild und zieht Besucher aus nah und fern an. Weitere kulturelle Höhepunkte sind das Prignitz-Museum am Dom und das Fischerdorf Vehlgast bei Havelberg, das einen Einblick in die Traditionen der Region gibt. Besonders reizvoll ist auch die Lage der Stadt an der Havel, die zahlreiche Möglichkeiten für Bootsfahrten und Naturerlebnisse bietet. Havelberg ist somit ein ideales Ziel für Kulturinteressierte und Naturliebhaber gleichermaßen.