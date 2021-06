Sehenswert Diese Architektur-Highlights in Thüringen sollten Sie gesehen haben

Am 26. und 27. Juni 2021 lädt die Architekturkammer zum bundesweiten "Tag der Architektur". Aber auch abseits dieser beiden Tage, lohnt sich ein Ausflug nach Thüringen, um besondere Bauwerke, wie den Eiermann-Bau in Apolda, das Bauhaus-Musterhaus "Haus am Horn" in Weimar oder das KuK in Gera zu bestaunen. Wir haben eine Übersicht von zehn imposanten Bauwerken in Erfurt, Weimar und Jena über Gera bis Eisenach zusammengestellt, die Sie das ganze Jahr über besuchen können und die an die Zeit erinnern, in der sie entstanden sind.