Tag der Architektur 2023 Sehenswerte Architektur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Ob die Göltzschtalbrücke im Vogtland, die Erfurter Krämerbrücke oder die Bauhaus-Siedlung in Dessau: Ein Ausflug zu den zahlreichen bemerkenswerten Bauwerken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lohnt sich nicht nur zum Tag der Architektur am 24./25. Juni 2023. Wir haben eine Übersicht zu modernen und alten Gebäuden, Baudenkmälern und Objekten zusammengestellt, die echte Hingucker und einen Besuch wert sind – ob in Eisenach, Weimar, Apolda, Magdeburg, Halle, Leipzig oder Dresden: Diese Bauwerke können Architekturbegeisterte das ganze Jahr über bestaunen.