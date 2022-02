In der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben wird seit 2012 jährlich eine Ausstellung gezeigt, die in unterschiedlichen Konstellationen um das Werk des Künstlers kreist. In der aktuellen Schau "Vorder-Mittel-Hintergrund" sind vor allem Arbeiten auf Papier zu sehen – von großformatigen Bildern über Skizzen bis zu Grafiken.



Das Besondere an der Ausstellung: Neo Rauch hat den Maler Hartwig Ebersbach – einen Kommilitonen seines Vaters Hanno Rauch – sowie seinen ehemaligen Meisterschüler Stefan Guggisberg eingeladen. Alle drei leben und wirken in Leipzig – in Aschersleben stehen die Werke der drei Künstlergenerationen erstmals nebeneinander.