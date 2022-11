"Jedem das seine" steht in schmiedeeisernen Buchstaben am Tor von Buchenwald, sie sind elegant gebogen, das A weckt Erinnerungen an den Schriftzug am Bauhaus-Gebäude in Dessau. "Es ist eine moderne Schriftart, einerseits. Andererseits ist sie aber auch künstlerisch verspielt", sagt Jens-Uwe Fischer. Der Hamburger Historiker beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Mann, der diesen Schriftzug entworfen hat: mit dem Architekten und Designer Franz Ehrlich.