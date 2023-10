Wenn Sie kurz lauschen möchten … hören Sie ihn? Den Provinzschrei aus Suhl? "Provinzschrei", so nennt sich das dortige Kunst- und Literaturfest, und das veranstaltet jährlich ein kleines, feines Programm in der Region. Am Freitag können Sie in Schleusingen (Künstlerhof "Roter Ochse") das Wochenende mit einem ganz besonderen Abend einläuten. "Zur See – Ein Abend für das Meer und die Seeleute" ist eine Veranstaltung, "die in dieser Form einmalig ist", wie es auf der Veranstaltungshomepage heißt.