Das quirlige Leipzig bietet darüber hinaus natürlich noch viel mehr Sehenswertes, um hier einen spannenden Urlaubstag zu verleben. Nicht umsonst landet die Stadt immer wieder auf vorderen Plätzen in Städte-Rankings, wenn es um Lebensqualität und Flair geht. Deshalb sollte man in seine Tagesplanung unbedingt immer auch mindestens einen Stopp in einem Café oder Restaurant einplanen, ob klassisch in der Innenstadt mit Barfußgäßchen und Gottschedstraße, ursprünglicher und studentischer auf der "Karli" (Karl-Liebknecht-Straße) und in der Karl-Heine-Straße hinterm Felsenkeller oder richtig alternativ am Connewitzer Kreuz und im Leipziger Osten. Typisch Leipzig sind aber auch die historischen Passagen in der Innenstadt, vor allem Mädler-Passage und Specks Hof, das Völkerschlachtdenkmal (unbedingt auch von innen sehen) und der Südfriedhof, ein großer Parkfriedhof mit beeindruckenden Bauten und Grabmälern.