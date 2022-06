Wir haben verschiedene Reiseziele in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zusammengestellt, für drinnen und draußen: Entdecken Sie funkelnde Mineralien in Freiberg, das technisches Erlebnismuseum Frankenberg bei Chemnitz oder die pittoresken Gassen von Quedlinburg. Oder unternehmen Sie in den Ferien einen Trip zur Arche Nebra, ins August Horch Museum Zwickau, ins Bauhaus nach Weimar oder wandeln Sie auf Luthers Spuren durch die Wartburg in Eisenach.