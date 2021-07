Region entdecken Ausflugstipps: Kultur in Sachsen rund um Dresden entdecken

Wer in Sachsen Ausflüge machen will, ist mit einem Besuch in Dresden immer auf der sicheren Seite. Doch auch ein Blick rund um die Elbestadt kann sich lohnen: In Radebeul, Freital und Freiberg finden sich Museen mit spannenden Ausstellungen, die von Bergbau über Mumien und Mineralien viele Themen abdecken. Warum die Keller der Albrechtsburg in Meißen oder der Klosterkirche in Riesa eine Führung wert sind, erfahren Sie in dieser Übersicht.