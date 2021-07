Tangermünde an der Elbe ist aus vielen Gründen einen Ausflug wert: Allein der mittelalterliche Flair der rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner umfassenden Stadt ist faszinierend. Über der Mündung des Tangers in die Elbe thront die mittelalterlichen Burganlage, deren Burgtor, die Alte Kanzlei, der ehemalige Gefängnisturm, der Burggraben sowie das Augustiner-Chorherrenstift noch immer gut erhalten sind. Der 50 Meter hohe Kapitelturm ist nach umfangreichen Sanierungsarbeiten im Rahmen von Führungen als Aussichtsturm zugänglich.



Außerdem laden das Burgmuseum und das Stadtgeschichtliche Museum im historischen Rathaus dazu ein, mehr über die Geschichte Tangermündes zu erfahren. Interessiert man sich jedoch mehr dafür, wie der Alltag der Menschen in den letzten beiden Jahrhunderten in der Altmark aussah, lohnt sich ein Besuch des Museums Zeitzeug am Eulenturm.

Tangermünder Altstadt am Ufer des Tangers mit der St. Stephanskirche. Bildrechte: IMAGO / F. Berger