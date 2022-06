Endlich ist die Zeit da, in der man sich am liebsten draußen aufhält. Dazu kommt das feiertagsbedingte lange Wochenende an Pfingsten. Wir haben Ausflugstipps für Sie – in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wir zeigen Ihnen, auf welchen Wiesen die schönsten Picknicke und Spaziergänge möglich sind, welche Schlösser und Burgen sich besonders lohnen und wo zum Beispiel Konzerte an außergewöhnlichen Orten stattfinden. Oder probieren Sie doch mal die Grüne Zitadelle in Magdeburg, das Höhlenversteck von Turnvater Jahn bei Halle, die Töpfermärkte in Waldenburg bei Zwickau, erleben Sie Bachs Musik in der virtuellen Himmelsburg Weimar oder entdecken Sie einfach die vielfältige Parklandschaft unserer Region: Elbauenpark, Rote Horn, egapark, Clara-Zetkin-Park, Großer Garten …