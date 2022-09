Schlechtes Wetter am Wochenende oder an Feiertagen ist zwar ärgerlich, die Laune sollte man sich davon aber nicht verderben lassen. Schließlich gibt es auch drinnen zahlreiche Veranstaltungen. Ein Besuch bei der Himmelsscheibe von Nebra ist immer ein guter Anlass für Kinder, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Burgen und Schlösser gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele, einige bieten spannende Führungen durch alte Gemäuer an.