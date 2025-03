Also, raus in die Natur! Das lohnt sich besonders am Samstagvormittag, wenn Nationalparkführer Ronny Thomas als "Bruder Tuck" (der Mönch aus "Robin Hood") auf der Via Porta durch den Hainich führt. Der alte Wanderweg verbindet zwei Klöster in Thüringen und Bayern. Dabei bringt der Nationalparkführer den Teilnehmenden die Geschichte des Hainichs, seine Bedeutung und seine Schönheit näher. Festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und ein Rucksack mit Verpflegung sind angebracht.