Die Unesco hat das Bauhüttenwesen in das Register guter Praxisbeispiele zum Erhalt immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Durch die Entscheidung des zwischenstaatlichen Ausschusses der UN-Kulturorganisation am Donnerstag wird der internationale Modellcharakter der Bauhütten geehrt, teilte die deutsche Unesco-Kommission in einer Mitteilung mit. Dresden ist eine der 18 Bauhütten aus Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Norwegen, die sich für die Bewerbung zusammengeschlossen hatten.