Auch an einem trüben Tag ist der Park gut besucht. Die letzten Schneereste tauen, es regnet, aber allenfalls die oberen Bodenschichten sind durchfeuchtet, am Wasserdefizit ändert der Winter nichts. "Wir sehen das Jahr für Jahr im Großen Garten, dass wir fast eine exponentiell zunehmende Zahl an Baumfällungen haben, an Bäumen, die einfach tot waren", erzählt Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten in Sachsen, und rechnet vor: "Vor drei bis vier Jahren waren es noch 20, 26, dann 60, 65, 120 und jetzt in 2020 waren es über 400 Bäume, die wir fällen mussten."