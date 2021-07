Abwechslungsreiche Wanderrouten vorbei an Schmelzhütten und Eisenhämmern finden sich nahe des Schmalkalder Ortsteils Asbach. Der am Lindenplatz beginnende Rundweg führt vorwiegend über gut begehbare, meist schattige Wege und Pfade vorbei an Zeugnissen der früheren Erzgewinnung und -verarbeitung: Auf rund acht Kilometern passiert man die ehemalige Spatgrube Andreas und den einstigen Tagebau Bommenden Eller, in dem einst Kalk für die Eisenverhüttung gewonnen wurde. Folgt man dem markierten Weg gelangt man zur nachgebauten Förderhaspel auf der Rechtalswiese.

Vom nahegelegenen Hachelstein, einem Felsen mit Schutzhütte, lässt sich bei schönem Ausblick gut Picknicken. Gestärkt geht es dann weiter vorbei am Kothengrabenstollen und einem ursprünglichen Pochwerk: einer Maschine, die zum Zerkleinern von Erzen diente. Die größte Attraktion auf dem Asbacher Altbergwerksweg ist jedoch das Schaubergwerk "Finstertal": eine bis 1934 betriebene Roteisenerz- und Braunsteingrube. Zurück am Ausgangspunkt, der gleichzeitig das Ziel dieses Rundwegs ist, empfielt sich außerdem ein Abstecher zur historischen Hämmerschmiede im Ort.

Im Mittelpunkt dieses Bergbaupfads steht die Bergstadt Friedrichroda. Die Kleinstadt im Landkreis Gotha blickt auf mehr als 400 Jahre bergmännische Tradition zurück: Abgebaut wurde unter anderem Eisenerz, Manganerz, Rhyolith-Schotter, plattige Sandsteine und Gips. Auf dem Friedrichrodaer Bergbaupfad, der über den Hausberg der Stadt, den 572 Meter hohen Gottlob führt, passiert man zahlreiche ehemalige Stolleneingänge, aufgelassene Steinbrüche und Bergsenkungen, sogenannte Pingen. Vom Plattenbruch auf dem Gottlob und dem Klinkenstein genießt man einen einzigartigen Ausblick bis weit in den Thüringer Wald hinein. Weiter führt die Wanderroute über die Dodels- und die Kaempfspromenade und durch das Tal des "Schilfwassers", in dem man einige Quellen und angeblich heilkräftige Trinkbrunnen passiert. Der beschilderte Wanderweg führt außerdem entlang eines tiefen Stollens, der Grube Glückstern.

Nachdem der Uranbergbau im ostthüringischen Ronneburg nach der Wende eingestellt worden war, begann die Wismut mit dem aufwendigen Umbau des Geländes. Nach umfassenden Sanierungsarbeiten wurden das zerklüftete Bergbau-Revier in die Neue Landschaft Ronneburg verwandelt: Der 800 Hektar große Landschaftspark wird durch das Gessental in zwei höher gelegene Bereiche geteilt, die durch den Drachenschwanz, die größte Holzbrücke Europas, verbunden werden.

Insbesondere das Gessental, ein circa sieben Kilometer langes Seitental der Weißen Elster, das von der Ronneburger Hochfläche bis zur tiefer gelegenen Elsteraue bei Gera-Pforten​ reicht, ist ein ultimativer Wandertipp. Möglichkeit zur Rast bietet die längste Sitzbank der Welt auf den Lichtenberger Kanten: dabei handelt es sich um drei Terrassen, die den gigantischen Maßstab des ehemaligen Tagebaurestloches Lichtenberg erahnen lassen. Weitere Highlights auf der Wanderung durch die Neue Landschaft Ronneburg sind der Klimaerlebnispfad, die begehbare Landkarte mit Grubengeleucht auf der Schmirchauer Höhe sowie das Begleitprojekt "Wege in die Neue Landschaft", das Ronneburg in einem attraktiven Routennetz mit umliegenden Wanderzielen verbindet.

Mehr Informationen zur Neuen Landschaft Ronneburg Weidaer Straße 40 I 07580 Ronneburg Anreise: Mitte-Deutschland-Schienen-Verbindung Gera - Glauchau bis zur Station Ronneburg; oder: Buslinie Gera - Zwickau bis Haltestelle Ronneburg Markt Gebührenpflichtige Parkplätze in der Grobsdorfer Strasse und in der Forststrasse. Eintrittspreise: Erwachsene: 1 Euro, Jahrekarte: 20 Euro Die WISMUT Ausstellung im "Objekt 90" ist von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Bergbaulehrpfad in Stedtfeld bei Eisenach führt durch die Geschichte des mittelalterlichen Kupferschieferbergbaus der Region am südwestlichen Rand des Thüringer Waldes. Der rund vier Kilometer lange Wanderweg beginnt am Stedtfelder Schloss und führt auf insgesamt neun Stationen vorbei am Stollen "Carl August", am Fürstenstollen und einem Plateau am Erdschacht.