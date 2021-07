Kulturorte unter Tage Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt: Kultur unter Tage entdecken

Hauptinhalt

Wo Bergmänner einst in Schwerstarbeit Salze, Kupfer, Erze, Stein- und Braunkohle zu Tage förderten, konservieren heute vielerorts sogenannte Schaubergwerke die reiche Bergbautradition Sachsen-Anhalts: Drei davon befinden sich in Sangerhausen, Elbingerode und Harzgerode. In den ehemaligen Bergwerken kann man heute mit der Seilbahn hinab in tiefe Stollen gleiten oder mit dem Kanu durch smaragdgrüne Seen paddeln. Diese Ausflugsziele lassen Sie in Sachsen-Anhalts faszinierende Welt unter Tage eintauchen.