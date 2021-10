Bereits 961 wurde die "Brandanburg" in einer Urkunde von Otto I. erwähnt, die vermutlich der Vorläufer der heutigen Anlage war. 1138 tauchte die "Berneburch" erneut in Dokumenten auf – sie geriet zwischen den Fronten der Welfen und der Hohenstaufen und wurde überfallen. Von 1498 bis 1765 war die Burg der Hauptsitz der anhaltinischen Fürsten, die das Gebäude weiter ausbauten, sodass sich auch verschiedene Stile vermixen.

Das Renaissanceschloss ist ein zusammengewachsenes Gebäude-Ensemble, zu dem zum Beispiel das Langhaus gehört, die nach Außen vor allem die Pracht der Renaissance vermittelt, oder das Krumme Haus. Überragend ist auch der Eulenspiegelturm, der so genannt wird, weil Till Eulenspiegel selbst dort Wächter gewesen sein soll. Zur Anlage gehört auch die Schlosskirche, die im Stile der Romantik erbaut wurde. 2013 wurde die Kirche saniert und von dem bekannten Künstler Moritz Götze neu ausgestaltet.

Inzwischen beherbergt die Anlage auch mehrere Museen: Wie finster das Mittelalter war, zeigt die dunkle des Mittelalters. Die Anhaltische Mineraliensammlung gibt weiter zurückreichende Einblicke. Seit 2004 werden im Deutschen Kabarettarchiv Materialien zum Kabarett in der DDR gesammelt.

Weitere Informationen Das Schloss Bernburg wird noch bis 2022 saniert. Schloßstraße 24 06406 Bernburg (Saale) Die meisten Museen des Anlage sind wegen des Umbaus geschlossen. Nur der Eulenspiegelturm kann besucht werden. Öffnungszeiten: April bis Mai: täglich von 10 bis 16 Uhr November bis März: Dienstag bis Donnerstag, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr Freitag von 10 bis 13 Uhr Die Schlosskirche hat keine festen Öffnungszeiten. Am Wochenende kann die Kirche meist von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Unter der Woche nur auf Anfrage.

Ungefähr neun Kilometer von Aschersleben entfernt liegt die Burg Falkenstein, die auf einen Ausflug in die Vergangenheit einlädt. Zwischen 1120 und 1180 wurde die Festung erbaut. Burg Falkenstein trotzte in den Folgejahren allen Feinden, dieser Prototyp einer Ritterburg konnte tatsächlich niemals erobert werden.

Ihre Entstehung verdankt Burg Falkenstein der Sage nach einem Mordfall: Allein diese Story lohnt es, sich bei einer Führung erzählen zu lassen. Aber auch sonst gibt es einiges zu sehen, vom Zwinger bis zum Bergfried, die Anlage ist mächtig und in ihrer Architektur so typisch, dass sie auch schon in über 30 Filmen zur Kulisse wurde.