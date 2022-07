Mediathek Ein Film erzählt, wie ein Festival den Kulturpalast in Bitterfeld zum Leben erweckt

Die Lage in Bitterfeld ist kompliziert. 30 Jahre nach der Wende ist es immer noch eine schrumpfende Stadt. Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Perspektivlosigkeit und ein schlechter Ruf. Der Bitterfelder Kulturpalast war hier einst der Ort für einen künstlerischen Aufbruch in der DDR. Seit 2015 steht das riesige Kulturhaus leer und sollte abgerissen werden. Doch die Geschichte des Palastes ist nicht zu Ende. Ein Festival namens "Osten" bringt vom 1. bis 17. Juli alle zusammen: Die Menschen, die in Bitterfeld geblieben sind, die Kunst, die extra nach Bitterfeld gekommen ist und den Kulturpalast. Der Film "Ein Jahr im Palast – Bitterfeld und das Kunstfestival Osten" erzählt, wie es dazu kam.