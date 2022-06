Ein Schubkarren-Parcours führt die Besucherinnen und Besucher duch den Kulturpalast. Bildrechte: OSTEN - Festival in Bitterfeld-Wolfen/Daniela Schulze

Das sei am Anfang gar nicht so klar gewesen, sagt der andere künstlerische Leiter, Aljoscha Begrich, und beschreibt diese innere künstlerische Transformation: "Uns passiert eigentlich immer das gleiche: Wenn ich jetzt Künstlerinnen oder auch Institutionen anspreche – die meisten sagen: 'Ja, das ist eine tolle Idee! Bitterfeld, das klingt irgendwie irre und Osten. Ein tolles Festival, da machen wir mit – und ich habe folgende Idee …' Und dann kommt eine Idee. – Und dann sagen wir: 'Kommt doch erstmal nach Bitterfeld, lasst uns das mal zusammen angucken.' Und schon der Weg vom Bahnhof hier zum Kulturpalast, da erlebe ich ja etwas. Ich sehe wenige Menschen. Ich sehe Wiesen, wo früher Fabriken waren. Ich sehe Wälder, wo vorher Mülldeponien waren, Ich sehe ICEs durchrauschen und so weiter und so fort. Und dann merkt man schon, dass sich die Konzepte nach wenigen Stunden Aufenthalt total verändern und die Leute mit anderen Ideen kommen." Begrich glaubt, das sei eine Erfahrung, die nur der Ort bieten könne.