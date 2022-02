2018 entstand "365 Female* MCs" aus einer Frustration heraus. Lina Burghausen, Ideengeberin und Gründerin der Plattform, schreibt: "Ich war es mehr als leid, mir von sowohl Hip-Hop-Heads, als auch von Booker*innen, Veranstalter*innen und Medienschaffenden die ewige Mär anzuhören, man würde ja gerne mehr weibliche Artists supporten wollen, aber es gäbe eben so wenige. Ich habe mich also hingesetzt und alle mir bekannten Rapperinnen aus der ganzen Welt runtergeschrieben. In kürzester Zeit kamen da einige Namen zusammen. Also habe ich begonnen, für jeden Tag des Monats ein kleines Porträt über eine der MCs zu verfassen und monatlich zu posten."



Nach Veröffentlichung der ersten 365 Porträts, einem International Music Journalism Award in der Kategorie "Beste musikjournalistische Arbeit unter 30 Jahren" und einer kurzen Pause Ende 2019 wurde das Projekt im März 2020 als eigenständiger Blog ge-relaunched. Seitdem wird die redaktionelle Arbeit von einem Team aus ehrenamtlichen Autorinnen, Illustratoren

und Lektorinnen gestemmt. Am Ende ist "365 Female* MCs" vor allem eines: Ein Blog für extrem gute Musik.