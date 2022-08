Tipp Für Familien bietet sich in Hindisburg ein Abstecher zur Ziegelei an, wo noch heute Ton nach alter Tradition gebrannt wird. Neben einer multimedialen Führung durch die Dauerausstellung kann man an einer Rundfahrt mit der Feldbahn teilnehmen – vorbei an der ehemaligen Tongrube, an Eimerkettenbagger und historischen Öfen.