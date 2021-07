Gleich am Beginn der Herressener Promenade liegt der langgestreckte Lohteich mit flachen Wiesenufern, umstanden von alten Bäumen. Auf der Stadtseite gibt es ein Café mit Sonnenterrasse und die Gondelstation. Enten paddeln auf dem Wasser, in der Mitte rauscht eine hohe Fontäne.

Nachts leuchte die Fontäne sogar, erklärt Maria Ludwig von der Stadtverwaltung Apolda. Sie ist nur ein paar Straßen entfernt von hier aufgewachsen und hat schon als Kind in diesem Stadtpark gespielt. Schon damals habe es hier einen Spielplatz gegeben, und am Wochenende kam sie her, um die Enten zu füttern, erinnert sich die Apoldaerin.