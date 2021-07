Gerade eben wurde, fußläufig zum neuen Unicampus, die sogenannte Landfeste freigegeben. Hier gab es zwar bereits eine Grünfläche, aber es fehlten all die Elemente, die aus einer Wiese einen Park machen. Jetzt sind hier Spielflächen und Bänke, locker gepflasterte Bereiche für das Outdoor – Seminar oder die Grillparty und die wunderschöne Lagerterrasse. Die Lagerterrasse besteht aus drei weit gespannten steinernen Stufen, einem Amphitheater anmutend, und der Saale als Bühne. Im einstmals verdreckten Fluss könne heute sogar, unter Beachtung der Strömung, gebadet werden, so Schwamberger.

Längs des durchgehenden Radweges kommt man tatsächlich auf Höhe Göschwitz an einem regelrechten Saalestrand vorbei: ein flacher, freier Uferbogen mit Liegewiese. An anderen Abschnitten durchquert man Auwiesen und meist geht der Blick frei über den Fluss aber auch auf die Stadt und die Berge. In Jena Ost, an der sogenannten Grießbrücke, wartet noch ein größeres Bauprojekt: Dort, wo Wasserwanderer, Radfahrer und Spaziergänger aufeinandertreffen, sind ein Toilettengebäude, eine E-Bike-Ladestationen, ein Unterstand und ein Kiosk geplant.