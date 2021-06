Dass dieser Friedhof etwas Besonderes ist, merkt man schon an den Außenmauern – in ihnen finden sich in regelmäßigen Abständen kleine Fenster in Form gedrückter Spitzbögen. Ein Motiv, das sich über die gesamte Anlage zieht, an den Empfangsarkaden im Eingangsbereich ist es genau so zu sehen wie an der Trauerhalle. Während dieses architektonische Merkmal dem Expressionismus zuzuordnen ist, spricht die Gestaltung der Gesamtanlage die nüchterne Sprache der Neuen Sachlichkeit.