Schon von weitem ist die Orangerie in Bendeleben deutlich erkennbar. Sie besitzt gebogene Sonnenfänge oberhalb der großen Glasfenster. Aufgrund dieses unverkennbaren Profils wird sie auch als Schwanenhals-Orangerie bezeichnet. "Die Orangerie ist entstanden durch den Freiherrn von Uckermann, dem sein Schloss einfach zu klein wurde", erklärt Britta Lohre, Vorsitzende des örtlichen Denkmal- und Geschichtsvereins.

"Der hatte viele Kinder, eine große Familie und wenig repräsentativen Platz. Er brauchte den Platz zum Wohnen", erzählt Lohre weiter. "Also hat er sich gedacht: Baue ich mir 'ne Orangerie, das passte gut in den Zahn der Zeit. Und hat so ein bisschen seinen Pomp gezeigt." Bei Feiern oder Besuch wurde die Orangerie besonders festlich gemacht und dann darin residiert.

Orangerie sorgt für italienisches Flair

Die Freitreppe führt von der Orangerie in den Lustgarten. Bildrechte: MDR/Gemeinde Bendeleben Vor der Orangerie befindet sich eine große Terrasse, auch heute noch geziert von Zitronenbäumchen und Palmen, die fast ein wenig italienisches Flair aufkommen lassen. Über eine große Freitreppe geht es von dort hinunter in den Lustgarten. Hier stehen Lavendel- und Rosenbüsche kurz vor der Blüte. Die Fläche wurde in den 90er-Jahren komplett neu angelegt, denn zu DDR-Zeiten diente sie anderen Zwecken.

Hier stand eine große Gärtnerei, die vorzugsweise Sondershausen mit Obst und Gemüse versorgt habe, berichtet Britta Lohre: "Ich kenne das nur von Bildern … hier waren ganz große Gewächshäuser, und auch ein Stacheldraht drum herum, dass man eben nicht rein konnte und mopsen konnte."

Trotz BUGA kein Geld für Gärtner

Nach der Wende orientierte man sich am historischen Vorbild, allerdings mit kleinen Veränderungen. So wachsen heute in den Randbereichen keine Ziergehölze mehr, sondern Obstbäumchen - der besseren Pflegbarkeit wegen. Bendeleben ist ein kleines Dorf mit rund 700 Einwohnern und mit nur geringen finanziellen Mitteln. Viele hatten erwartet, dass mit der Bundesgartenschau auch Geld von Erfurt hierher fließen würde.

Das sei aber nicht passiert, erzählt Ortsteilbürgermeister René Pfeiffer: "Die haben sich schon einerseits erhofft, dass da ein paar Pfennige rüberwandern. Und andererseits es auch vielleicht die Möglichkeit gibt, 'nen Gärtner einzustellen. Weil das bräuchten wir wirklich dringend. Leider ist es nicht so, deswegen tun wir das viel mit ehrenamtlichem Engagement." Deswegen solle man verzeihen, dass an der einen oder anderen Stelle ein Unkrauthalm steht, bittet der Bürgermeister. Der Landschaftspark ist fast so groß wie Bendeleben selbst. Bildrechte: MDR/Gemeinde Bendeleben

Barocker und moderner Schlosspark

Was für eine Herausforderung die Grünflächen für das kleine Dorf sind, wird klar, als wir den nahegelegenen Schlosspark erreichen. Dieser Landschaftspark ist ganze 21 Hektar groß – und nimmt damit fast so viel Fläche ein, wie Bendeleben selbst. Hier herrscht eine andere Stimmung als im Lustgarten: Weite Wiesen, riesige alte Bäume und verschiedene Teiche prägen das Bild. Angelegt wurde der Park wohl einst von Daniel August Schwartzkopf, Hofgärtner in Kassel und dort auch zuständig für die Umgestaltung des Bergparks Wilhelmshöhe.

Im Park finden sich Elemente aus dem Barock sowie aus englischen Gärten. Bildrechte: Alexandra Forner Entstanden ist der Park in der Übergangszeit vom Barock zu den englischen Landschaftsparkanlagen. Es sei einer der ersten, die so errichtet wurden, erklärt Britta Lohre: "Im vorderen Bereich sind noch diese barocken Elemente markant. Im hinteren Bereich fängt es dann an mit diesen schlängeligen Wegen. Das ist dann eher dieser Landschaftspark."

Wie in einem Jane-Austen-Roman

In der Tat lässt sich der Übergang in der damaligen Mode hier gut betrachten. Eine schnurgerade Lindenallee führt vom Neuen Schloss zunächst in den Park hinein, dann wird es verwunschen. Pfade führen zwischen den Bäumen hindurch, darunter auch exotische Gehölze wie Elsbeeren, Gelbkiefern und Sumpfzypressen. Sechs verschiedene Teiche, alle über ein unterirdisches System miteinander verbunden, laden zum Rasten ein.

Als wir am früheren Badeteich vorbeikommen, beginnt plötzlich ein heftiger Regenschauer. Wir flüchten ins neu errichtete Badehäuschen, schauen auf die fast schon schäumende Wasseroberfläche und fühlen uns fast ein wenig wie in einem Jane-Austen-Roman. Von der Szenerie her stimmt hier zumindest alles. Die Teiche im Schlosspark sind durch ein unterirdisches System miteinander verbunden. Bildrechte: Alexandra Forner