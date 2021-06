Sonderausstellung in den Räumlichkeiten

Und auf den Hofgärtner ist man besonders stolz. 50 Jahre lief Sckell hier mit Gartenschere und Schubkarre auf und ab, pflegte die Rosen und den Buchsbaum, den Wein und die Schmuckbeete. Heute denkt man an ihn und sein Wissen und zeigt in seinen ehemaligen Räumen, was man in Archiven fand und wie der Park zu allen Jahreszeiten aussah. Außerdem geht es um die Frage, was Carl August Christian Sckell für ein Mensch war.

Man muss sich unbedingt auf den Ort einlassen und Goethe hat das genau getan und ist unser Vorbild für das Erfahren des Ortes und das Erleben. Kurator Christian Hill

Wer hierher kommt, sollte das am frühen Morgen tun oder im späten Sommer, wenn sich der Nebel langsam aus dem Tal der Saale hebt und den Blick auf die Landschaft frei gibt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Besuch wird zum sinnliches Erlebnis

Dieses Erleben mit allen Sinnen sei laut Kurator Hill wichtig: "Ich glaube, der Ort spricht für sich, dass man das ganz gut tun kann." Und er zitiert Goethe: "'Die Aussicht ist herrlich und fröhlich, die Blumen blühen in den wohlunterhaltenen Gärten' – alles erscheint ihm wie der Regenboden auf schwarzgrauem Grunde."

Hill will den Ort erfahrbar machen für die Gäste, sinnlich erlebbar. Auch in der Ausstellung duftet und zwitschert es. Während draußen auch heute die Gärtner schon früh am Morgen die Rosen unter die Lupe nehmen und den Buchsbaum auf Schädlinge kontrollieren.

"Heute stellt natürlich die Natur uns vor ganz andere Herausforderungen", erklärt Hill. Im 19. Jahrhundert habe der Hofgärtner Sckell zum Beispiel noch darüber geklagt, dass Dornburg an einer dummen Ecke liege: "Hier am Felsen ist immer Wasser rar – deswegen ist Gießen und Trockenheit immer ein Problem", ergänzt der Kurator. Wegen der Lage am Felsen war hier früher das Wasser zum Gießen rar. Bildrechte: imago/Werner Otto

Gartengeschichte und Gartenkultur vereint