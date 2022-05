Große Themen sind das, die aber auch für die kleinen Besucher anschaulich und zum Mitmachen animierend, präsentiert werden. Geht es da zum Beispiel in der Abteilung Geologie um ein schweres Erdbeben, das im 19. Jahrhundert die Region erschütterte, können die kleinen Besucher auf dem Boden rumhopsen – und der digitale Seismograph an der Wand veranschaulicht ihre ganz persönlichen Schwingungen auf seinem Screen. Das ist Geschichte zum Mitmachen und so macht Museum Spaß.

Wie es sich für eine alte Burg gehört, werde hier auch Ritterutensilien gezeigt Bildrechte: dpa