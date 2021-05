Gleich an der Spree gelegen, auf dem Schlossberg in Kirschau, versteckt sich die Burgruine Körse. Die wohl im 10. Jahrhundert errichtete Burg soll zu damaligen Zeiten die größte in der Oberlausitz gewesen sein. Heute erinnert nur noch der erhaltene Torbogen und das mit Moos bewachsene Gemäuer an ihre Geschichte. Von der Burgruine aus bietet sich eine Wanderung auf den nahegelegenen Callenberg oder zu den Kälbersteinen an. Sobald es wieder möglich ist, lädt auch die Körse-Therme zum Verweilen ein.