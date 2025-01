Film- und Kinofans können in Chemnitz Filme im historischen Kinosaal erleben. Das mehr als 100 Jahre alte Metropol-Theater wurde 1912/13 von Architekt Wenzel Bürger als Varieté-Theater, Hotel- und Restaurantbetrieb errichtet. Es sollte das glanzvolle Gegenstück zum damals gegenüberliegenden Central-Theater werden. Das viergeschossige Gebäude erinnert an Tempelbauten der Antike und weist Elemente des Barock, Klassizismus und Jugendstil auf. Es ist reich geschmückt mit Reliefs, Plastiken und unterschiedlichen Turmaufbauten. Diese Prächtigkeit wurde im Foyer mit Säulen und Marmorwänden, wertvollen Kronleuchtern und wuchtigen Treppenbalustraden fortgeführt.

In den 80er-Jahren umfassend rekonstruiert, wurde das Kino nach der Wende mehrmals geschlossen und wechselte die Betreiber. 2005 übernahm es die Chemnitzerin Evelin Paulat als private Betreiberin und entwickelte das Haus zum Familienkino. Als sie 2016 in Rente ging, fand sie in der Berlinerin Maret Wolff ihre Nachfolgerin, die das Metropol in den vergangenen Jahren zum Programmkino entwickelte.