smac – Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz im Kaufhaus Schocken

Stefan-Heym-Platz 1

09111 Chemnitz



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 10 bis 18 Uhr

Donnerstag: 10 bis 20 Uhr

Montags geschlossen



Eintritt:



Dauerausstellung: Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familienkarte 12 Euro

Kinder bis 16 Jahren sind frei



Sonderausstellung: Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familienkarte 14 Euro

Kinder bis 16 Jahren sind frei



Kombiticket: Erwachsene 14 Euro, ermäßigt 8 Euro, Familienkarte 18 Euro



Barrierefreiheit:

Barrierefreier Eingang, barrierefreie Sanitärräume auf drei Etagen, drei Klapprollstühle und drei Rollatoren stehen zum Ausleihen zur Verfügung, Aufzüge vorhanden, leichte Klappstühle in der Ausstellung, kostenfreier Audioguide für Blinde und Sehgeschädigte. Der Weiße Stock e.V. in Chemnitz bietet für blinde und sehbehinderte Menschen Begleiter durch die Ausstellungen im smac an (mit Anmeldung), Assistenz- und Blindenhunde sind im Museum willkommen, fünf Videoguides mit Erklärungen in DGS vorhanden.



Mehr Informationen auf der Webseite des smac.