MDR KULTUR: Bernd Birkigt, sie sind in der Bewerbungsphase für Chemnitz 2025 aktiv gewesen – und sind es immer noch. Und jetzt stoßen Sie ganz viele kleine Projekte an?

72 Ideen gab es in einem Bewerbungsbuch, mit dem Chemnitz 2025 die Jury zur Kulturhauptstadtbewerbung überzeugte. Jetzt sind das konkrete Projekte, die in der nächsten Zeit umgesetzt werden. Was ist die Idee von Makers United?

Makers United ist eine Grundidee des Bewerberkonzeptes. Wir haben ja auch die verschiedenen Untertitel in den Bewerbungsphasen, so das "See the Unseen", also das Ungesehene. Dort, wo sich Menschen teilweise selbst mit einer Passion beschäftigt – sie haben eine bestimmte Fähigkeit, eine Fertigkeit. Sie machen das aber häufig auch im Verborgenen, entweder, weil sie noch nicht erkannt sind, oder weil sie Tüftler sind, die lieber hinter der verschlossenen Tür etwas ertüfteln.