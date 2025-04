Bildrechte: IMAGO/HärtelPRESS

Kulturelle Ausflugstipps Wohin am Wochenende? Tipps für Chemnitz, Gotha und Diesdorf

17. April 2025, 15:42 Uhr

In unseren Tipps für das lange Wochenende zu Ostern empfehlen wir einen Ausflug in die Kulturhauptstadt Chemnitz. Hier kann etwa die Garagen-Landschaft erkundet oder im Staatlichen Museum für Archäologie (smac) gebastelt werden. Das Freilichtmuseum Diesdorf feiert am Ostersonntag Museumsfest. In Gotha wird zum Osterspaziergang eingeladen, mit anschließendem Bühnenprogramm und Überraschungen auf dem Schlossplatz. Und überhaupt ist Ostern toll für einen Städtetrip der besonderen Art.