Und nun zu einem Ort, an dem wildgeklebte Zettel völlig fehl am Platz sind: der Japanische Garten in Bad Langensalza. Auch, wenn es bis zur Kirschblüte noch ein bisschen hin ist, gibt es hier Erholung für Auge und Geist in Form von heiligen Bäumen und anmutigen Steinanhäufungen. Plätschernde Wasserfälle massieren ihre Gedanken, zufriedene Kois ziehen ihre Bahnen im Teich unter den Seerosen. Tiefe Kontemplation erlangen Sie ganz sicher, wenn Sie auf das in Wellen geharkte Kiesfeld schauen. Eine Stunde sollten Sie dafür mindestens einplanen – bedenken Sie: Allein die Ausbildung in der Kunst des Kiesrechens (Kare-san-sui) dauert in Japan schon 12 Jahre.