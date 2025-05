Im vergangenen Jahr startete der aus Eisenhüttenstadt stammende Künstler Martin Maleschka einen Aufruf in Chemnitz: Er suche für eine Kunst-Installation Objekte – geliehen oder geschenkt – aus Chemnitzer Garagen. Bei seinen "Sprechstunden" wurde er daraufhin nahezu überhäuft mit Fundstücken: Trabi-Ersatzteile, selbstgebaute Werkzeuge, vergilbte Sportzeitschriften oder auch Schmiermittel und Ähnliches in Originalflaschen, abgefüllt in volkseigenen Betrieben in Karl-Marx-Stadt. Inzwischen hat Martin Maleschka diese Objekte zu der kollektiven Skulptur "Ersatzteillager" arrangiert – in neongelben Regalen im historischen Automobilaufzug des Museums für sächsische Fahrzeuge.