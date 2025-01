Ab März 2025 lädt die Veranstaltungsreihe "Leselust goes Europe" dazu ein, europäische Literatur in Chemnitz zu entdecken. Themen wie Sozialismus, Bergbau und Migration prägen nicht nur die Geschichte von Chemnitz, sondern auch von Städten wie Ústí nad Labem, České Budějovice in Tschechien, Wrocław in Polen und Lviv in der Ukraine. Diese wichtigen Themen werden in mehr als 20 spannenden Veranstaltungen – von Lesungen über Konzerte bis hin zu Filmabenden – in den Mittelpunkt gestellt.